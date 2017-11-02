Хазенхюттль: «„Лейпциг“ играл не хуже „Порту“»

Главный тренер «РБ Лейпцига» Ральф Хазенхюттль прокомментировал поражение своей команды от «Порту» (1:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Это горькое поражение, но мы чувствуем, что играли не хуже своего соперника, хотя в итоге „Лейпциг“ был менее эффективен, чем „Порту“. В определенный момент команда потеряла концентрацию, а это недопустимо на таком уровне.

Да, мы упустили прекрасную возможность, однако борьба в группе еще не закончена, нам нужно выигрывать в оставшихся двух матчах».

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