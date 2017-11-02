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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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Саньоль покидает «Баварию»

сегодня, 16:04

Вилли Саньоль, занимавший должность помощника Карло Анчелотти в «Баварии», вслед за итальянцем покидает немецкий клуб. Ситуацию прокомментировал спортдиректор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

«Юпп Хайнкес хочет, чтобы вокруг него были хорошо знакомые ему люди. Конечно, мне было нелегко принимать это решение по Саньолю, ведь мы играли вместе с Вилли в одной команде. Но мы профессионалы, а это наша работа».

Саньоль работал в «Баварии» с июня.

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Bavaria_M
сегодня в 16:19
ну ничего. опыт получил. а ща мб молодежку возглавит
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 16:08
ПО БАРАБАНУ
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