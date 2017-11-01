Ташуев может возглавить «Ахмат»

После матча 15-го тура РФПЛ с «Анжи» «Ахмат» остался без главного тренера — Олег Кононов подал в отставку. Основным кандидатом на пост наставника считается Рашид Рахимов, но появился и еще один претендент.

По информации источника, «Ахмат» может возглавить Сергей Ташуев. С 2016-го года российский остается без работы. В течение карьеры 58-летний наставник тренировал «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», донецкий «Металлург» и «Анжи». Последним клубом тренера была «Кубань».

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