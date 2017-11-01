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Ташуев может возглавить «Ахмат»

сегодня, 12:04

После матча 15-го тура РФПЛ с «Анжи» «Ахмат» остался без главного тренера — Олег Кононов подал в отставку. Основным кандидатом на пост наставника считается Рашид Рахимов, но появился и еще один претендент.

По информации источника, «Ахмат» может возглавить Сергей Ташуев. С 2016-го года российский остается без работы. В течение карьеры 58-летний наставник тренировал «Крылья Советов», «Сатурн», «Терек», «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», донецкий «Металлург» и «Анжи». Последним клубом тренера была «Кубань».

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 13:36
А что Терек возглавлял,теперь надо поуправлять и Ахматом. И ничего что это те же яйца только в профиль,главное буквы другие )
x-x-x-x-x
сегодня в 12:54
жаль что слухи
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 12:25
Тренировать должен человек своим менталитетом, верой.
ДСА
сегодня в 12:20
Особых лавров нигде не снискал, зачем он Ахмату?
Адвокат 76
сегодня в 12:10
А почему бы и нет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:07
МНЕ КАЖЕТСЯ ПОРА БЫ САМОМУ КАДЫРОВУ ПОТРЕНИРОВАТЬ АХМАТ )))
ДУМАЮ У НЕГО ПОЛУЧИТСЯ )))
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