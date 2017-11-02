«Эвертон» может возглавить Эллардайс

Как сообщает английская пресса, «Эвертон» может заключить контракт с Сэмом Эллардайсом. Предполагается, что 63-летний наставник запросит серьезный контракт с приличным окладом, а также привлечет в клуб большой штат своих помощников. Однако учитывая турнирное положение «Эвертона» на данный момент, ливерпульский клуб обязан найти наставника, который поможет реабилитировать команду. Помимо этого, сам Эллардайс признался, что рассмотрит предложение от «Эвертона», если такое поступит.

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