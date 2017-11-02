«Эвертон» может возглавить Эллардайс

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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛионЛион -:- Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)Хоффенхайм
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Шериф (Тирасполь)Шериф
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Русенборг (Тронхейм)Русенборг -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад -:- Логотип футбольный клуб Вардар (Скопье)Вардар
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ОстерсандсОстерсандс
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ
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«Эвертон» может возглавить Эллардайс

сегодня, 10:35

Как сообщает английская пресса, «Эвертон» может заключить контракт с Сэмом Эллардайсом. Предполагается, что 63-летний наставник запросит серьезный контракт с приличным окладом, а также привлечет в клуб большой штат своих помощников. Однако учитывая турнирное положение «Эвертона» на данный момент, ливерпульский клуб обязан найти наставника, который поможет реабилитировать команду. Помимо этого, сам Эллардайс признался, что рассмотрит предложение от «Эвертона», если такое поступит. 

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