В сборную Уругвая вызван Кавани, а Суарес - нет

Стала известна заявка сборной Уругвая на товарищеские матчи с Польшей и Австрией. В заявке не оказалось форварда «Барселоны» Луиса Суареса, поскольку ему нужно было долечить травму правого колена. В то же время в сборную Уругвая вызван форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.
Напомним, что Уругвай обеспечил себе выход на чемпионат мира-2018.
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А в Уругвае (как и везде кроме фк "барселона") таких не особо и приветствуют.
Все просто. Все закономерно.
А в Уругвае (как и везде кроме фк "барселона") таких не особо и приветствуют.
Все просто. Все закономерно.