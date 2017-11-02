В сборную Уругвая вызван Кавани, а Суарес - нет

Стала известна заявка сборной Уругвая на товарищеские матчи с Польшей и Австрией. В заявке не оказалось форварда «Барселоны» Луиса Суареса, поскольку ему нужно было долечить травму правого колена. В то же время в сборную Уругвая вызван форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Напомним, что Уругвай обеспечил себе выход на чемпионат мира-2018.

Futbolistas convocados de @Uruguay para los amistosos por Fecha FIFA ante Polonia (10/11) y Austria (14/11).https://t.co/lYk2GTYLSc pic.twitter.com/malXRQw1nS — Selección Uruguaya (@Uruguay) 2 ноября 2017 г.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте