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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
21:00 26’ Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 0:0 Логотип футбольный клуб АстанаАстана
21:00 26’ Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 0:0 Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав
21:00 26’ Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 0:1 Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал
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21:00 Идет первый тайм, 26’ Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 0:0 Логотип футбольный клуб МиланМилан
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21:00 Идет первый тайм, 25’ Логотип футбольный клуб ЛионЛион 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон
21:00 26’ Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта
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В сборную Уругвая вызван Кавани, а Суарес - нет

сегодня, 20:48

Стала известна заявка сборной Уругвая на товарищеские матчи с Польшей и Австрией. В заявке не оказалось форварда «Барселоны» Луиса Суареса, поскольку ему нужно было долечить травму правого колена. В то же время в сборную Уругвая вызван форвард ПСЖ Эдинсон Кавани.

Напомним, что Уругвай обеспечил себе выход на чемпионат мира-2018.

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Все комментарии
к.м.с. по боксу ответил Гоша Великолепный
сегодня в 21:10
Гоша Великолепный:
Ну душевные травмы Суареса пустяки,по сравнению с душевными травмами человека на твоей аве!Мало того,что его бьют все кому не лень,так ещё братело опустил ниже плинтуса!
    Гоша Великолепный ответил к.м.с. по боксу
    сегодня в 21:03
    к.м.с. по боксу:
    У Суареса душевная травма. Он ночами говорит сам себе: почему Неймар? Почему эти нефтяные бароны забрали Неймара, а меня оставили с этим пешеходом на погибель?
    Ну душевные травмы Суареса пустяки,по сравнению с душевными травмами человека на твоей аве!Мало того,что его бьют все кому не лень,так ещё братело опустил ниже плинтуса!
    магистрат Калавий
    сегодня в 21:02
    Хорошая новость, хоть отдохнёт и долечит травму. Но по нынешней форме Суарес напоминает Кавани.
    ману дель мораль
    сегодня в 21:01
    Был топ напом в Ливере. Перешел в барсу. Стал топ аквалангистом....
    А в Уругвае (как и везде кроме фк "барселона") таких не особо и приветствуют.
    Все просто. Все закономерно.
    к.м.с. по боксу
    сегодня в 20:57
    У Суареса душевная травма. Он ночами говорит сам себе: почему Неймар? Почему эти нефтяные бароны забрали Неймара, а меня оставили с этим пешеходом на погибель?
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