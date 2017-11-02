АЕК - «Милан»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между АЕКом и «Миланом».
АЕК: Анестис, Бакакис, Чосич, Враньеш, Симоэш, Йоханссон, Лопеш, Бакасетас, Гало, Христодулопулос, Араухо.
«Милан»: Доннарумма, Мусаччио, Бонуччи, Романьоли, Локателли, Монтоливо, Борини, Родригес, Чалханоглу, Андре Силва, Кутроне.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 3-го тура турнира команды сыграли вничью.
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