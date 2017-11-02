«Лацио» - «Ницца»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Ниццы» на матч 4-го тура Лиги Европы.
«Лацио»: Стракоша, де Врей, Патрик, Фелипе, Марушич, Мурджа, Лукас, Альберто, Лукаку, Нани, Кайседо.
Запас: Варгич, Баштуш, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Раду, Паломби.
«Ницца»: Бенитес, Лис-Мелу, Козьелло, Снейдер, Менди, Вальтер, Жалле, Ле Маршан, Данте, Суке, Плеа.
Запас: Клементиа, Тамезе, Балотелли, Бернер, Лусамба, Сарр, Макенго.
В прошлом матче «Ницца» римлянам проиграла.
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