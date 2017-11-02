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Лига Европы 2017/2018, 4 тур
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«Лион» - «Эвертон»: стартовые составы

сегодня, 20:21
ЛионЛион0 : 0ЭвертонЭвертонИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лионом» и «Эвертоном». 

«Лион»: Лопеш, Менди, Диахаби, Марсело, Рафаэл, Танги Ндомбеле, Тусар, Депай, Фекир, Корне, Траоре.

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Уильямс, Холгейт, Мартина, Гуйе, Шнейдерлин, Леннон, Лукман, Банингиме, Сигурдссон.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Напомним, что в матче 3-го тура турнира победу одержал «Лион».

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Все комментарии
VIPded
сегодня в 20:59
Ириски, хорош уже Англию позорить!!!
Foxes
сегодня в 20:46
Лион разгромит ирисок.
Gourcuff Yohanne
сегодня в 20:36
Порадуй меня сегодня Лион.Allez Lyon
ZeuSS
сегодня в 20:29
АХАХАХАХ, ЧТО ЭТО
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