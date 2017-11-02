«Лион» - «Эвертон»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы между «Лионом» и «Эвертоном».
«Лион»: Лопеш, Менди, Диахаби, Марсело, Рафаэл, Танги Ндомбеле, Тусар, Депай, Фекир, Корне, Траоре.
«Эвертон»: Пикфорд, Кенни, Уильямс, Холгейт, Мартина, Гуйе, Шнейдерлин, Леннон, Лукман, Банингиме, Сигурдссон.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 3-го тура турнира победу одержал «Лион».
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