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Де Брюйне: «Сложно побеждать, если пропускаешь в каждой игре»

19 сентября 2014, 13:19
 Полузащитник «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне прокомментировал итоги матча с «Эвертоном».
 
- Не скажу, что мы играли так уж плохо, однако допустили много глупейших ошибок в обороне. «Эвертон», у которого очень сильное нападение, легко ими воспользовался. После матча я говорил с несколькими ребятами из «Эвертона», и они сказали, что у нас не было много моментов, зато было очень много свободного пространства между линиями. Вот над этим нам надо работать.

Знаю, что мы должны забивать больше. Это одна из наших проблем. Тем не менее мы создаем моменты, и это хорошо. Чтобы выигрывать какие-то матчи, необходимо не пропускать. Сложно побеждать, если пропускаешь в каждой игре.
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