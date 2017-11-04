«Барселона» вывела Видаля из состава. Официальная версия - травма

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не рассчитывает на полузащитника Алейша Видаля.

Видаль не играл с начала октября. По официальной версии, футболист травмирован, однако ряд источников сообщает, что он не тренируется с командой, поскольку не нужен главному тренеру. Накануне Видаль выложил видео, где он играет в гольф, исходя из которого не очень заметно, чтобы игрок был слишком обеспокоен своим физическим состоянием.

По слухам, 28-летний хавбек может перебраться в «Севилью».

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