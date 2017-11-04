Тошич: «Никаких обид на руководство ЦСКА нет»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич рассказал о своем уходе из ЦСКА.



«Мы просто не договорились с ЦСКА. Не успели найти понимания и наши пути разошлись. Очень много писали о том, что я не согласился на понижение зарплаты и поэтому ушел. Это неправда! Вопрос денег вообще не стоял. И никаких обид на руководство ЦСКА нет и не будет. Мы остались в дружеских отношениях. Как уже сказал, я просто не вписался в новую игровую модель команды».

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