«Милан» разочарован в Чалханоглу

Как сообщает итальянская пресса, руководство «Милана» разочаровалось покупкой полузащитника Хакана Чалханоглу. 23-летний футболист показывает очень неубедительную игру в этом сезоне и не может вписаться в игровую схему главного тренера клуба Винченцо Монтеллы. Чалханоглу в этом сезоне провел 10 матчей за «Милан», лишь однажды отметился забитым мячом и отдал одну голевую передачу.



Напомним, что Хакан Чалханоглу присоединился к «Милану» в минувшее летнее трансферное окно.

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