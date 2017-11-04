Дзадза и Жоржиньо вызваны в сборную Италии на стыковые матчи со Швецией

Тренерский штаб сборной Италии огласил состав на стыковые матчи за выход на ЧМ-2018 с командой Швеции. Обращает на себя внимание вызов нападающего «Валенсии» Симоне Дзадзы, а также дебютное приглашение хавбека «Наполи» Жоржиньо, который рассматривал возможность выступать за Бразилию.

Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Маттиа Перин («Дженоа»);

Защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани (все — «Ювентус»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Данило Д'Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед», Англия), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Давиде Дзаппакоста («Челси», Англия);

Полузащитники: Федерико Бернардески («Ювентус»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»), Даниэле Де Росси, Стефан Эль-Шаарави, Алессандро Флоренци (все — «Рома»), Лоренцо Инсинье, Жоржиньо (оба — «Наполи»), Марко Пароло («Лацио»), Марко Верратти (ПСЖ, Франция);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Эдер Мартинс («Интер»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон», Англия), Чиро Иммобиле («Лацио»), Симоне Дзадза («Валенсия», Испания).



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