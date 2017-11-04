Луишу Фигу - 45

Сегодня свой день рождения празднует легендарный португальский полузащитник Луиш Фигу - ему исполнилось 45 лет.

За свою более чем двадцатилетнюю карьеру хавбек успел поиграть в «Спортинге», «Барселоне», «Реале» и «Интере». На его счету 127 матчей за сборную Португалии.

4-кратный чемпион Испании, 4-кратный чемпион Италии, победитель Лиги чемпионов (2001/02), вице-чемпион Европы (2004), бронзовый призер чемпионата Европы (2000), обладатель «Золотого мяча» (2000), лучший игрок мира по версии ФИФА (2001), в прошлом самый дорогой футболист в мире - это лишь самые значимые достижения Фигу.

В настоящем времени Луиш работает советником УЕФА.

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