«Монако» деклассировал «Генгам»

«Монако» дома одержал разгромную победу над «Генгамом» в матче 12-го тура чемпионата Франции.
Фонвьей, стадион «Луи II»
«Монако» - «Генгам» 6:0 (4:0)
Голы: Каррильо 10, Траоре 27, Кейта 36, Фабиньо 45+1 (пенальти), Траоре 75, Каррильо 78.
«Монако»: Субашич (Бенальо 46), Глик, Жорже, Туре, Раджи, Фабиньо, Тилеманс, Траоре, Лопеш (Геззаль 77), Кейта (Бошилья 80), Каррильо.
Главный тренер: Леонарду Жардим.
«Генгам»: Юнссон, Кербра, Табану (Ребошу 46), Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, До, Блас, Диалло (Бриан 46), Коко (Фири 79), Камара, Тюрам.
Главный тренер: Антуан Комбуаре.
Предупреждения: До 34, Туре 70.
Судья: Микаэль Лесаж.
Ранее ПСЖ без Неймара разгромил «Анже».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте