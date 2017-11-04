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«Монако» деклассировал «Генгам»

вчера, 23:48
МонакоМонако6 : 0ГенгамГенгамМатч завершен

«Монако» дома одержал разгромную победу над «Генгамом» в матче 12-го тура чемпионата Франции.

Фонвьей, стадион «Луи II»

«Монако» - «Генгам» 6:0 (4:0)
Голы: Каррильо 10, Траоре 27, Кейта 36, Фабиньо 45+1 (пенальти), Траоре 75, Каррильо 78.

«Монако»: Субашич (Бенальо 46), Глик, Жорже, Туре, Раджи, Фабиньо, Тилеманс, Траоре, Лопеш (Геззаль 77), Кейта (Бошилья 80), Каррильо.
Главный тренер: Леонарду Жардим.

«Генгам»: Юнссон, Кербра, Табану (Ребошу 46), Мартинш Перейра, Эбоа-Эбоа, До, Блас, Диалло (Бриан 46), Коко (Фири 79), Камара, Тюрам.
Главный тренер: Антуан Комбуаре.

Предупреждения: До 34, Туре 70.

Судья: Микаэль Лесаж.

Ранее ПСЖ без Неймара разгромил «Анже».

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Все комментарии
benderivan
сегодня в 00:48
а где Фалькао то опять
Lews Therin Telamon
сегодня в 00:40
Было бы кого деклассировать.
Nazi
вчера в 23:53
Лучше б в ЛЧ постарались фраера, хотя с их барыговладельцами это невозможно..
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