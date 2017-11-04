ПСЖ без Неймара разгромил «Анже»

ПСЖ на выезде одержал крупную победу над «Анже» в матче 12-го тура чемпионата Франции. Напомним, что участие в матче не принимали игроки ПСЖ Неймар и Анхель Ди Мария.

Анже, стадион «Жан-Буин»

«Анже» - ПСЖ 0:5 (0:3)

Голы: Мбаппе 5, Дракслер 14, Кавани 30, Кавани 60, Мбаппе 84.

«Анже»: Мишель, Траоре, Тома, Сисс, Павлович (Фюльжени 50), Мангани, Те (Кулибали 81), Суну (Кривелли 51), Сантамария, Манко, Токо-Экамби.

Главный тренер: Стефан Мулен.

ПСЖ: Ареоля, Тиаго Силва, Курзава, Дани Алвес (Менье 64), Кимпембе, Верратти, Рабьо, Пасторе, Дракслер (Ло Чельсо 65), Мбаппе, Кавани (Лукас Моура 73).

Главный тренер: Унаи Эмери.

Предупреждения: Суну 41, Мбаппе 75, Верратти 80.

Судья: Бенуа Бастьен.

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