«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» увез три очка из логова «Вест Хэма».

Лондон, стадион «Лондон Стэдиум».

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:4 (0:2)

Голы: Лансини 55 — Салах 21, 75, Матип 24, Окслейд-Чемберлен 56.

«Вест Хэм»: Харт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Фернандеш (Кэрролл 46), Нобл (Арнаутович 61), Куяте, Лансини, Обианг, Айю, Эрнандес (Сако 72).

Главный тренер: Славен Билич.

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Клаван, Фирмино (Соланке 87), Окслейд-Чемберлен (Ловрен 87), Салах, Вейналдум, Мане (Милнер,77), Джан.

Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Нобл 37, Рид 47, Лансини 90+1.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В предыдущем туре был разбит «Хаддерсфилд» (3:0).

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