«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» увез три очка из логова «Вест Хэма».
Лондон, стадион «Лондон Стэдиум».
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:4 (0:2)
Голы: Лансини 55 — Салах 21, 75, Матип 24, Окслейд-Чемберлен 56.
«Вест Хэм»: Харт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Фернандеш (Кэрролл 46), Нобл (Арнаутович 61), Куяте, Лансини, Обианг, Айю, Эрнандес (Сако 72).
Главный тренер: Славен Билич.
«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Клаван, Фирмино (Соланке 87), Окслейд-Чемберлен (Ловрен 87), Салах, Вейналдум, Мане (Милнер,77), Джан.
Главный тренер: Юрген Клопп.
Предупреждения: Нобл 37, Рид 47, Лансини 90+1.
Судья: Нил Суорбрик.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
В предыдущем туре был разбит «Хаддерсфилд» (3:0).
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Билича, правда, жалко. Симпатичный человек, тренер хороший, как и команда его, которой отдельный респект за то, что не поставили автобус, а играли в футбол. Надеюсь, ВХ поднимется еще вместе с Биличем.
Билича, правда, жалко. Симпатичный человек, тренер хороший, как и команда его, которой отдельный респект за то, что не поставили автобус, а играли в футбол. Надеюсь, ВХ поднимется еще вместе с Биличем.