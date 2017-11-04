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«Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм»

сегодня, 22:19
Вест ХэмВест Хэм1 : 4ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» увез три очка из логова «Вест Хэма».

Лондон, стадион «Лондон Стэдиум».

«Вест Хэм» - «Ливерпуль» - 1:4 (0:2)
Голы: Лансини 55Салах 21, 75, Матип 24, Окслейд-Чемберлен 56.

«Вест Хэм»: Харт, Рид, Огбонна, Крессуэлл, Фернандеш (Кэрролл 46), Нобл (Арнаутович 61), Куяте, Лансини, Обианг, Айю, Эрнандес (Сако 72).
Главный тренер: Славен Билич.

«Ливерпуль»: Миньоле, Матип, Морено, Гомес, Клаван, Фирмино (Соланке 87), Окслейд-Чемберлен (Ловрен 87), Салах, Вейналдум, Мане (Милнер,77), Джан.
Главный тренер: Юрген Клопп.

Предупреждения: Нобл 37, Рид 47, Лансини 90+1.

Судья: Нил Суорбрик.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

В предыдущем туре был разбит «Хаддерсфилд» (3:0).

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Все комментарии
ander_herrera
сегодня в 23:20
молодцы
sparxx2 ответил raulmadrid_007
сегодня в 23:03
raulmadrid_007:
Салах конечно топовая покупка.
Для уровня Ливера.
Был бы ТОПовым игроком не погнали бы поганой метлой из "пенсов", хотя и они не показатель.
manutd navsegda
сегодня в 22:58
🕒Время между угловым "Вест Хэма" и голом Салаха: 13 секунд
🕒Время между первыми двумя голами "Ливерпуля": 2 минуты 37 секунд
manutd navsegda ответил sergey08
сегодня в 22:49
sergey08:
летом в барсу, зимой в реал)
Так и харя может треснуть! а контракт с Ливерпулем никто не отменял!)
заDOOMчивый
сегодня в 22:47
встретились двое рок-н-ролльщиков,один с балкан,другой ариец, получился Биттлз.
sergey08 ответил manutd navsegda
сегодня в 22:46
manutd navsegda:
Тогда уже в Барсу!)
летом в барсу, зимой в реал)
manutd navsegda ответил sergey08
сегодня в 22:45
sergey08:
чемоданы в реал собирает)
Тогда уже в Барсу!)
sergey08 ответил dimagas1
сегодня в 22:44
dimagas1:
А Коут почему не играл?
чемоданы в реал собирает)
manutd navsegda ответил DXTK
сегодня в 22:43
DXTK:
что же не вспоминаешь как за две игры Ливерпуль пропустил 9 от МС и Тоттенхэма? PS Салах, как и Роналду тащит только с аутсайдерами..........
Ну ты и сравнил!
DXTK ответил Y.N.W.A.
сегодня в 22:40
Y.N.W.A.:
17 мячей при 1 пропущенном за последние четыре матча. Да, не против самых грозных команд, но всё же приятно) Салах красава, штампует голы не хуже топ нападающих. Билича, правда, жалко. Симпатичный человек, тренер хороший, как и команда его, которой отдельный респект за то, что не поставили автобус, а играли в футбол. Надеюсь, ВХ поднимется еще вместе с Биличем.
что же не вспоминаешь как за две игры Ливерпуль пропустил 9 от МС и Тоттенхэма?

PS Салах, как и Роналду тащит только с аутсайдерами..........
manutd navsegda ответил dimagas1
сегодня в 22:36
dimagas1:
А Коут почему не играл?
Травма вроде официально
manutd navsegda ответил dzvinka
сегодня в 22:36
dzvinka:
я не о тебе, в лайве матча. Ну а пересменка у ВХ была - эт нормально, было бы странно если бы команда с таким составом все 90 минут шланговала, не правда ли?! Тем более у нас и Миньеле опять мандражировал и Гомес чудил. По мерках Ливерпуля - норм))
Вратаря менять срочно будь это не ВХ Ливерпуль мог расплатиться очками за его выходки
dimagas1
сегодня в 22:34
А Коут почему не играл?
BESTjuventus10
сегодня в 22:33
матч не смотрел но билича осуждаю)
azkan
сегодня в 22:33
Кэролл дерево, Чичу зря заменил, один Лансини играл достойно, ну может и Арнаут.
Ливерпуль заслуженно, на классе победил! АОЧ отрабатывает на отлично! Салах супер!
sergey08
сегодня в 22:32
Надеюсь вылазеем из ..., куда сами себя и загнали. Всех с уверенной победой!
PS Клопп-топ!!!)))
dzvinka ответил manutd navsegda
сегодня в 22:32
manutd navsegda:
А ты хочешь сказать что я не прав?
я не о тебе, в лайве матча. Ну а пересменка у ВХ была - эт нормально, было бы странно если бы команда с таким составом все 90 минут шланговала, не правда ли?! Тем более у нас и Миньеле опять мандражировал и Гомес чудил. По мерках Ливерпуля - норм))
DXTK
сегодня в 22:30
Билич вместе со Слуцким встретят новый год без работными, в РФПЛ как раз пару вакансий откроют в январе..............
manutd navsegda ответил dzvinka
сегодня в 22:30
dzvinka:
Всех с красивой победой, даже один МЮ-шник заходил, хоть футбол посмотрел))
А ты хочешь сказать что я не прав?
dzvinka
сегодня в 22:29
Биличу пора отдохнуть, однозначно.
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:29
Даже Окс забил, поздравляю его, хотя ему защитник гол подарил)
dzvinka ответил Пластун
сегодня в 22:28
Пластун:
А где француз из ВХ? Тот который Криша сломал на ЧЕ
он в марселе давно уже.
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:28
Пока, Билич)
Klaus-S
сегодня в 22:28
Болельщиков Ливерпуля с победой. Играли с запасом. Впереди хороший календарь и надеюсь что мы немного подтянемся к лидерам
manutd navsegda ответил Пластун
сегодня в 22:28
Пластун:
А где француз из ВХ? Тот который Криша сломал на ЧЕ
в марселе
Barcelona_Rostov ответил Пластун
сегодня в 22:28
Пластун:
А где француз из ВХ? Тот который Криша сломал на ЧЕ
в Марселе
dzvinka
сегодня в 22:28
Всех с красивой победой, даже один МЮ-шник заходил, хоть футбол посмотрел))
Пластун
сегодня в 22:27
А где француз из ВХ? Тот который Криша сломал на ЧЕ
manutd navsegda
сегодня в 22:26
Вот если опустить те минут 15-ть которые вестхью драл то Ливерпуль взял очки на классе!
Y.N.W.A.
сегодня в 22:26
17 мячей при 1 пропущенном за последние четыре матча. Да, не против самых грозных команд, но всё же приятно) Салах красава, штампует голы не хуже топ нападающих.
Билича, правда, жалко. Симпатичный человек, тренер хороший, как и команда его, которой отдельный респект за то, что не поставили автобус, а играли в футбол. Надеюсь, ВХ поднимется еще вместе с Биличем.
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