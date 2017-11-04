«Бавария» разобралась с дортмундской «Боруссией»

В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» была сильнее «Боруссии» из Дортмунда.
Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».
«Боруссия» - «Бавария» - 1:3 (0:2)
Голы: Бартра 88 — Роббен 17, Левандовски 37, Алаба 67.
«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос (Тольян 42), Шмельцер, Бартра, Топрак, Кастро, Вайгль, Пулишич, Кагава (Гетце 68), Ярмоленко (Санчо 80), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.
«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья 74), Хави Мартинес (Руди 81), Роббен, Киммих, Хамес (Видаль 84), Алькантара, Коман, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.
Предупреждения: Шмельцер 9, Топрак 59, Алаба 65, Хави Мартинес 75.
Судья: Тобиас Штилер.
В другом матче тура «Шальке» обыграл «Фрайбург» (1:0).
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