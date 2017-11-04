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«Бавария» разобралась с дортмундской «Боруссией»

сегодня, 22:22
БоруссияБоруссия1 : 3БаварияБаварияМатч завершен

В матче 11-го тура Бундеслиги «Бавария» была сильнее «Боруссии» из Дортмунда.

Дортмунд, стадион «Сигнал Идуна Парк».

«Боруссия» - «Бавария» - 1:3 (0:2)
Голы: Бартра 88 — Роббен 17, Левандовски 37, Алаба 67.

«Боруссия» Д: Бюрки, Папастатопулос (Тольян 42), Шмельцер, Бартра, Топрак, Кастро, Вайгль, Пулишич, Кагава (Гетце 68), Ярмоленко (Санчо 80), Обамеянг.
Главный тренер: Петер Бош.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья 74), Хави Мартинес (Руди 81), Роббен, Киммих, Хамес (Видаль 84), Алькантара, Коман, Левандовски.
Главный тренер: Юпп Хайнкес.

Предупреждения: Шмельцер 9, Топрак 59, Алаба 65, Хави Мартинес 75.

Судья: Тобиас Штилер.

В другом матче тура «Шальке» обыграл «Фрайбург» (1:0).

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Все комментарии
Алексей Буренин
сегодня в 23:20
Бавария набрала ход
hansa
сегодня в 23:13
сохранить настрой для разборки парижского СЖ ))
Zyrob Sharipov ответил Глор ПСЖ
сегодня в 22:59
Глор ПСЖ:
https://www.youtube.com/watch?v=SoH8VPyBUtY
    Johnny77rus
    сегодня в 22:59
    Шмели удачи и побыстрее выйти из кризиса !
    Johnny77rus
    сегодня в 22:57
    Все таки атмосфера в коллективе - самое важное. Спасибо Юпп! Всех с победой! Mia San Mia
    --джек потрошитель--
    сегодня в 22:53
    Юпп просто молодчик..А Роббен красава...Все забивает и забивает!!!
    loko7
    сегодня в 22:51
    Боруссию подвела реализация моментов, с Баварией это непростительно.
    Napoleon Bonapart ответил BESTjuventus10
    сегодня в 22:46
    BESTjuventus10:
    бавария на классе. с запасом. дортмунд опустившись до бездарных ярмоленок вряд ли чего то добьется.
    Золотые слова!!!
    NGY
    сегодня в 22:46
    Можно на три вещи смотреть бесконечно:

    Как течет вода, горит огонь и как Арьен Роббен забивает голы в ворота ДБ..!

    Поздравдяю Арьен...!
    dzvinka
    сегодня в 22:46
    Юпп конечно тот еще пенсионер)) Старик может больше чем все молодые.
    Bavaria_M
    сегодня в 22:44
    отличный матч/ даже Ульрайх почти не косячил.
    и оч смешной момент был с мини травмой судьй)
    но а бд нужен другой тренер. бош на выход.
    ну и укрепить бы состав.
    и было бы неплохо.
    зря тухлого уволили
    Михаил Славнов
    сегодня в 22:42
    Убедительная победа.
    Глор ПСЖ ответил Bаrsenоga
    сегодня в 22:40
    Bаrsenоga:
    розабралась? РОЗАБРАЛАСЬ? https://www.youtube.com/watch?v=HbNk3LiX-1Q вот что значит розабратся. германские команды ничто из себя не представляют на моем камп ноу.
    BVB DORTMUND 09
    сегодня в 22:39
    это какой то кошмар... бавария на вестфалене, на котором при тухеле за 2 года никто не мог ничего сделать с боруссией, весь матч вела себя как дома. даже их фан сектор выглядил более впечатляюще чем весь стадион во главе с желтой стеной. раздолбайству игроков дортмунда не было предела. в обороне как всегда самая "надежная" защита, в атаке хреновая реализация, ну типичные проблемы последних годов. короче подозреваю карьера боша в боруссии хорошим не закончится, так как его стиль игры давно изучили все команды и поняли как против него играть. ну а так всех адекватных баварских болел с победой
    ZENIT GOAL
    сегодня в 22:37
    Ну, примерно такого и ожидал, так что даже не расстроен.
    Не дай бог получит травму Пулишич, или его в ТО купит кто-нибудь! Он сейчас у Боруссии ЛУЧШИЙ! Ещё выделю Шмельцера, наконец-то за левый фланг особых беспокойств нет, поскорее-бы вернулся Пищек, а то Тольян - ни о чём, а Бартра - не фланговый защитник.
    Плохо сыграл Ярмоленко. Два 100% момента запорол, так ещё и Алабу в третьем голе не накрывал и дал спокойно подать. Кагава тормозил, Вайгль вообще пока десять касаний не сделает, мяч не отдаст. Синдром Витселя. Иногда так и надо, но чаще это просто тормозит атаки. Кастро как не попал по мячу на последних минутах - загадка!
    Голы разбирать особого смысла нет, всё стандартно - отдающим пас не мешаем, мяч не выбиваем, забивающих не накрываем. Про реализацию говорить смысла нет уже 4 года, но вопрос везения: удар Кагавы - рикошет - штанга, удар Левандовски - рикошет - гол.И хоть ты тресни...
    Самый радостный момент матча - травма козла Штилера, ибо судил как полный ...))
    З.Ы. Обамеянг - бесхребетное дно! Почему бы не попробовать наиграть Исака? И почему Бош Филиппа не выпустил, который сейчас один из лучших в команде?

    В общем, вопросов в Бошу - выше крыши, но, у меня, по крайней мере, этот матч не вызвал такой безнадёги, как игры с Лейпцигом, Айнтрахтом или АПОЭЛом.
    Bаrsenоga
    сегодня в 22:34
    розабралась? РОЗАБРАЛАСЬ?



    вот что значит розабратся. германские команды ничто из себя не представляют на моем камп ноу.
    BESTjuventus10
    сегодня в 22:33
    бавария на классе. с запасом. дортмунд опустившись до бездарных ярмоленок вряд ли чего то добьется.
    Он-моя жизнь
    сегодня в 22:31
    мои красавцы♥️ просто мощная неделя выдалась
    Bayern_and_LAL_fan
    сегодня в 22:28
    С победой всех)
    Играли хорошо,кроме некоторых эпизодов в защите...
    Юпп-гений)
    azkan
    сегодня в 22:27
    Баварии не нужны тренеры из за границы. Бундес-тренеры как раз то!
    Napoleon Bonapart
    сегодня в 22:27
    А все-таки, без Ярмолки игра совсем другая. Вот ушел он и команда полетела, и забила. До сих пор понять не могу, зачем его брали, этот баласт? А Бавария красава!!! Соседей с победой!
    Ахад
    сегодня в 22:27
    мы снова с юппом...мы в порядке
    Пластун
    сегодня в 22:26
    Боруссия превратилась в середняк.
    azkan
    сегодня в 22:25
    Очень надеялся на победу Дортмунда. Но увы и ах! А Бавария приходит в себя, после слива Анчи.
    manutd navsegda
    сегодня в 22:24
    Юпп Хайнкес ты красавчик
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