Джорджевич: «Никто в „Арсенале“ не хочет останавливаться на достигнутом»

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич после победы над «СКА-Хабаровском» в матче 16-го тура РФПЛ отметил, что «оружейники», расположившиеся на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России, не собираются останавливаться на достигнутом:

«Игра в Хабаровске - это всегда непросто. Если кому-то и удается выиграть здесь, то все равно победы даются с большим трудом. И поэтому эти победы имеют большое значение и особенно важны. Нам тоже вчера было достаточно тяжело.

Сейчас нам удался качественный отрезок в чемпионате. Думаю, что очень важной и поворотной стала победа в Грозном, когда мы выиграли у „Ахмата“ со счетом 2:1 и почувствовали, что можем замахнуться на что-то серьезное. Но все в клубе отдают себе отчет в том, что пока ничего особенно не произошло. Впереди еще очень много матчей, и никто не хочет останавливаться на достигнутом. Мы будем биться в каждой игре и тогда в конце сезона сможем рассчитывать на по-настоящему хороший результат».

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