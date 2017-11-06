Джорджевич: «Никто в „Арсенале“ не хочет останавливаться на достигнутом»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • США. МЛС
  • Германия. Бундеслига 2
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Беларусь. Высшая лига
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧорлиЧорли -:- Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд
  • Главные новости
  • Все новости
11:24
СМИ: «Кейн согласен перейти в „Реал“ при выполнении „сливочными“ ряда условий»25
10:51
Реализация у Месси в матчах Примеры в 8 раз выше, чем у Роналду41
10:35
«Зенит» не побеждает в чемпионате уже 5 матчей подряд - худший результат клуба с 2005 года87
09:13
Месси прилетел в Россию57
08:31
Роналду - лучший ассистент «Реала» в Примере за последние 25 лет52
13:07
«Зенит» возобновит тренировки 9 ноября3
13:00
Орье: «Я вёл переговоры с „Барселоной“, но моя репутация отпугнула каталонцев»1
12:50
Хамес представил форму сборной Колумбии на ЧМ-20184
12:31
Соуза сменит Каннаваро на посту главного тренера «Тяньцзинь Цюаньцзянь»0
12:23
Усман Дембеле может быть в строю к ближайшему Эль-Класико6
12:09
Сборная Германии презентовала форму на чемпионат мира8
12:02
«Бавария» нацелилась на форварда «Герты» Ибишевича1
11:51
Ширер: «Ляказетт имеет полное право спросить у Венгера, чем он тому не угодил»2
11:39
Почеттино: «Уверен, что Алли восстановится от травмы к матчу с „Арсеналом“»2
11:12
Моуриньо: «Вы хотите, чтобы я преследовал Конте до центра поля, чтобы пожать ему руку?»12
11:01
Сборная России - национальной команде Аргентины: «Добро пожаловать в Россию!»18
10:27
Рамос: «Не забив, Роналду едет домой расстроенным, но голы придут»12
10:20
Гвардиола: «Сравнения „Ман Сити“ с „Барселоной“ и „Баварией“ неуместны»8
09:29
Каземиро: «Зидан поступил правильно, заменив меня»5
09:21
Бэйнс вышел на 10-е место по числу реализованных пенальти в истории Премьер-Лиги6
09:05
Чугайнов: «Не думаю, что зимой „Локомотиву“ кровь из носу требуется усиление»11
09:00
Асенсио: «Не имеет значения, кто забивает за „Реал“. Мы команда»7
08:52
Монтелла: «„Милан“ прогрессирует, пусть некоторые этого и не замечают»4
08:40
Зидан: «Роналду ассистирует партнёрам, его плохая серия скоро закончится»8
08:20
Булавин: «Манчини пообещал, что „Зенит“ начнёт забивать. Значит, стоит ждать голов»16

Джорджевич: «Никто в „Арсенале“ не хочет останавливаться на достигнутом»

сегодня, 12:38
СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск1 : 2АрсеналАрсеналМатч завершен

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич после победы над «СКА-Хабаровском» в матче 16-го тура РФПЛ отметил, что «оружейники», расположившиеся на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России, не собираются останавливаться на достигнутом:

«Игра в Хабаровске - это всегда непросто. Если кому-то и удается выиграть здесь, то все равно победы даются с большим трудом. И поэтому эти победы имеют большое значение и особенно важны. Нам тоже вчера было достаточно тяжело.

Сейчас нам удался качественный отрезок в чемпионате. Думаю, что очень важной и поворотной стала победа в Грозном, когда мы выиграли у „Ахмата“ со счетом 2:1 и почувствовали, что можем замахнуться на что-то серьезное. Но все в клубе отдают себе отчет в том, что пока ничего особенно не произошло. Впереди еще очень много матчей, и никто не хочет останавливаться на достигнутом. Мы будем биться в каждой игре и тогда в конце сезона сможем рассчитывать на по-настоящему хороший результат».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:08
Заберутся высоко-растащат конкуренты. Такова судьба среднего по российским меркам клуба...
parallels
сегодня в 12:47
со спартаком местами поменяются.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100