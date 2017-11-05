«СКА-Хабаровск» уступил «Арсеналу» в матче 16-го тура РФПЛ

В матче 16-го тура РФПЛ «СКА-Хабаровск» уступил «Арсеналу».

Хабаровск, Стадион им. В.И. Ленина.

«СКА-Хабаровск» - «Арсенал» - 1:2 (1:1)

Голы: Кангва 5, Савичев 33, Джорджевич 86.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Наваловский, Савичев, Дедечко (Христов 77), Карасёв (Калинский 74), Федотов (Габулов 82), Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Тишкин, Калинский, Г. Габулов, Корян, Барбаро, Христов.

Главный тренер: Алексей Поддубский.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов 72), Сунзу, Горбатенко, Ткачёв, Бурчану, Александров, Чаушич (Берхамов 68), Шевченко (Джорджевич 69), Кангва.

Запасные: Левашов, Берёзин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Берхамов, Джорджевич, Расич, Сикоев.

Главный тренер: Миодраг Божович.

Предупреждения: Дедечко 39, Григалава 41, Эдиев 59, Горбатенко 90.

Судья: Евгений Турбин.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного матча, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.



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