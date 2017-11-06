Сборная России (до 19 лет) объявила заявку на квалификацию ЧЕ-2018

Тренерский штаб юношеской сборной России (игроки 1999 года рождения) определился с составом национальной команды на первый отборочный раунд чемпионата Европы 2018 года. В заявку вошли следующие игроки:

Вратари: Иван Ломаев («Чертаново»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

защитники: Сергей Бородин («Краснодар»), Дмитрий Губанов («Рубин»), Игорь Дивеев («Уфа»), Роман Евгеньев («Динамо», Москва), Никита Каккоев («Зенит»), Наяир Тикнизян (ЦСКА);

полузащитники: Петр Володкин («Спартак», Москва), Максим Глушенков, Юрий Горшков (оба - «Чертаново»), Артем Голубев, Никита Сергеев, Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (все - «Краснодар»), Геннадий Киселев («Крылья Советов»), Леон Мусаев («Зенит»);

нападающие: Иван Игнатьев («Краснодар»), Александр Руденко («Спартак», Москва), Дмитрий Цыпченко («Чертаново»).

Первый отборочный этап чемпионата Европы пройдет с 8 по 14 ноября в Греции. 8 ноября россиянам предстоит встретиться со сборной Гибралтара, 11 ноября - с румынами, 14 ноября - с греками.

С заявкой взрослой сборной России на ближайшие товарищеские матчи вы можете ознакомиться здесь.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте