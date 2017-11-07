«Барселона» вступила в борьбу за Арану, которым интересовался ЦСКА

Гильерме Арана, защитник «Коринтианса», попал в сферу трансферных интересов «Барселоны». 20-летний футболист молодежной сборной Бразилии провел 45 матчей за свой клуб в нынешнем календарном году, а его стоимость составляет от 12 до 15 млн евро.

«Блаугранас» недовольны частыми травмами Жорди Альбы, а потому готовы укрепить линию обороны молодым и перспективным игроком.

По слухам, Араной также интересуются «Севилья» и «Атлетико», а московский ЦСКА предлагал за футболиста 10 млн евро.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте