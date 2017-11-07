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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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«Барселона» вступила в борьбу за Арану, которым интересовался ЦСКА

сегодня, 13:46

Гильерме Арана, защитник «Коринтианса», попал в сферу трансферных интересов «Барселоны». 20-летний футболист молодежной сборной Бразилии провел 45 матчей за свой клуб в нынешнем календарном году, а его стоимость составляет от 12 до 15 млн евро.

«Блаугранас» недовольны частыми травмами Жорди Альбы, а потому готовы укрепить линию обороны молодым и перспективным игроком.

По слухам, Араной также интересуются «Севилья» и «Атлетико», а московский ЦСКА предлагал за футболиста 10 млн евро.

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 14:35
Если Гильерме не дурак то он конечно выберет цска. Тем более в чемпионате России уже играет его тёска и тоже бразилец,ныне россиянин )
Vladimir808
сегодня в 14:28
Из группы претендентов выделяется ...ЦСКА!!)))
(своим угрожающим названием, Барса уступит...))))
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 14:14
Казанский:
Где бы их найти для начала,этих болел((
А что, 300 аккаунтов манго, - не придут((
Казанский ответил AntiherQ1488
сегодня в 14:13
AntiherQ1488:
Болелам вход укажи, они до сих пор найти не могут.
Где бы их найти для начала,этих болел((
AntiherQ1488 ответил Казанский
сегодня в 14:11
Казанский:
КС-фаны уверены,что это ЦСКА открыл миру Арану)))Великолепный,ждем видео на эту тему
Болелам вход укажи, они до сих пор найти не могут.
Казанский
сегодня в 13:59
КС-фаны уверены,что это ЦСКА открыл миру Арану)))Великолепный,ждем видео на эту тему
LOpp
сегодня в 13:57
если им интересовалось цска, вряд ли он усилит Барселону.
AntiherQ1488
сегодня в 13:48
Даже не знаю, кого выбрать.
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