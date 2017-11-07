«Ювентус» и «Милан» пытались приобрести Паредеса, но потерпели неудачу

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо утверждает, что в услугах полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса были заинтересованы «Ювентус» и «Милан».

Скаут «бьянконери» Фабио Паратичи несколько лет следил за выступлениями футболиста, а сам клуб предпринимал три попытки его приобрести: в июле 2016 года, а также в январе и июле 2017 года. Множество раз представители туринского коллектива встречались с агентом аргентинца, но каждый раз «Рома», где выступал тогда Паредес, отвечала отказом. «Джаллоросси» не собирались усиливать своего прямого конкурента, да и запрашивали за игрока слишком много.

Год назад бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани также пытался арендовать хавбека с правом выкупа, но «Рома» отвергла и это предложение.

Таким образом, лучшим из возможных вариантов для футболиста сочли «Зенит», куда аргентинец и перешел в июле 2017 года.

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