Максименко и Кучаев вызваны в молодежную сборную России

Вратарь «Спартака» Александр Максименко и хавбек ЦСКА Константин Кучаев попали в заявку молодежной сборной России перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2019 против национальной команды Армении. Об этом сообщил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов:

«Изменения вызваны заменами и травмами. Вместо Игоря Обухова вызван Максименко, Евгения Назарова заменил Кучаев, у Никиты Калугина умер дедушка, но надеюсь, что после матча с командой Армении он к нам присоединится».

Встреча россиян со сверстниками из Армении состоится 10 ноября в Ереване.

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