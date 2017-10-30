Чалов и Жамалетдинов вызваны в молодежную сборную России

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым назвал состав команды на отборочный матч Евро-2019 U-21 c Арменией (Ереван, 10 ноября, 14.00 мск) и контрольный поединок с Италией (Фрозиноне, 14 ноября, 20.30 мск).
Вратари: Игорь Лещук («Динамо» Москва), Антон Митрюшкин («Сьон» Швейцария), Игорь Обухов («Тюмень»).
Защитники: Александр Довбня («Этникос» Кипр), Никита Калугин («Динамо» Москва), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - «Спартак-2» Москва), Михаил Лысов («Локомотив» Москва), Евгений Назаров («Краснодар-2»), Никита Чернов («Урал» Екатеринбург), Павел Шакуро («Тюмень»).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак» Москва), Игорь Безденежных, Иван Обляков (оба - «Уфа»), Аяз Гулиев («Анжи» Махачкала), Рифат Жемалетдинов («Рубин» Казань), Илья Жигулев («Краснодар»), Александр Зуев («Ростов» Ростов-на-Дону), Олег Ланин («Крылья Советов» Самара), Даниил Фомин («Олимпиец» Нижний Новгород).
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Федор Чалов (оба - ЦСКА Москва), Георгий Мелкадзе («Тосно» Ленинградская область).
Подготовку к предстоящим играм команда начнет 6 ноября.
Также сегодня стал известен список игроков для основной сборной на товарищеские матчи с командами Аргентины и Испании.
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