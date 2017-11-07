Мутко предложил отказаться от постройки отеля, на который уже потрачено 3,5 млрд рублей

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко предложил отказаться от строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону, на который уже потратили 500 миллионов рублей из бюджета и три миллиарда частных денег. По замыслу организаторов, отель должен был открыться еще в 2015 году.

В Hyatt должны были поселиться сотрудники ФИФА во время чемпионата мира-2018. Затянувшиеся сроки строительства вынудили Мутко предложить закрыть проект.

Ранее стало известно, что сборная Англии остановится в четырехзвездочном отеле Forrestmix Club под Петербургом, а французы поселятся в Истре.

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