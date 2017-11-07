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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Мутко предложил отказаться от постройки отеля, на который уже потрачено 3,5 млрд рублей

сегодня, 14:31

Глава Российского футбольного союза Виталий Мутко предложил отказаться от строительства отеля Hyatt в Ростове-на-Дону, на который уже потратили 500 миллионов рублей из бюджета и три миллиарда частных денег. По замыслу организаторов, отель должен был открыться еще в 2015 году.

В Hyatt должны были поселиться сотрудники ФИФА во время чемпионата мира-2018. Затянувшиеся сроки строительства вынудили Мутко предложить закрыть проект.

Ранее стало известно, что сборная Англии остановится в четырехзвездочном отеле Forrestmix Club под Петербургом, а французы поселятся в Истре.

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Все комментарии
MaxForCSKA
сегодня в 15:03
наглость Мутко переходит все границы, когда же его посадят
Dominators
сегодня в 15:02
Думал , что такие живут только в Питере . Но , мама не горюй ,- привет землякам . Красавцы .Сталин умер и у него осталось 3 френча , а у этих ..Самки собак .
Багров-брат
сегодня в 15:02
А в Ростове и не узнали бы, что отель планировали строить...))) Мутко - лицо отечественного спорта, т.е. его нынешнего состояния...)))
Parovoznic
сегодня в 15:00
Поржал от души. И над новостью, и над комментами! ))))))))))))))
Казанский, Водитель Автобуса, респект!!!!!!!!!!!!!! )))))))))))))))
Efimych
сегодня в 14:58
виталя ты шо Мине в етат пражект ни включилъ?
Jeck Denielse
сегодня в 14:55
Какое же счастливое поколение чиновников на которых пришлось время освоения средств к ЧМ ...........
Как долго и с каким трепетом будут вспоминать их потомки лёжа на палубе яхты наслаждаясь красотами монтекарловских закатов.....
Mamaev
сегодня в 14:54
"отель? Какой отель? А отель! Ща опалубку уже почти поставили, завтра мастера приедут фундамент заливать. 3,5 млрд? Не, не ребят я не в курсе"
дантеs
сегодня в 14:54
Эх, патронов нету....Воруйте и пилите! Вам можно. А работяги все возьмут на себя.
Морозовский
сегодня в 14:53
Жулики.
AntiherQ1488
сегодня в 14:53
Проектные, вы где?))
ошалевший
сегодня в 14:52
за кусок масла в магазине бабушку до смерти довести это норма,а тут миллиарды в карманы,а потом мне по ящику втирают,что я должен скорбить когда жирную ряху в турции или ещё где то зарезали или застрелили
311
сегодня в 14:52
Что за Hayatt, может Hyatt?)
Мяучелo
сегодня в 14:49
Друзья, соотечественники, все мы знаем что Зенит самый популярный клуб в России, да что там, в Галактике, так что вступаем в секту. ой. в фан клуб Зенита, милости прошу!

https://www.soccer0010.com/game/league/1015124.shtml
ARMENIAN
сегодня в 14:49
привычная и очень удобная схема. И деньги украли и отель можно не строить)
КЭТиК
сегодня в 14:46
Поле чудес в стране дураков: заройте ваши денежки в землю...
LOpp ответил ДСА
сегодня в 14:45
ДСА:
Получается 3,5 млрд. просто в землю закопали.
на Баклан-Арене более 50 млрд в землю закопали
самуил кац 1 ответил Foxes
сегодня в 14:45
Foxes:
Буду надеяться, что Виталика, в скором времени закроют.
Не надейся ! Пока в Кремле рулят питерские - ни в жисть ! Люб им Виталик, чем-то !
RussianHorse
сегодня в 14:43
Виталик, хочешь быть строителем - иди каску надевай.
ДСА
сегодня в 14:43
Получается 3,5 млрд. просто в землю закопали.
Казанский
сегодня в 14:43
VIPded
сегодня в 14:42
Позорище...(((
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:41
ВИТАЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, ЗОЛОТЫЕ УНИТАЗЫ УЖЕ КУПЛЕНЫ !
КУДА ИХ ТЕПЕРЬ ВЕЗТИ ??? К ВАМ НА ДАЧУ ???
бурбон
сегодня в 14:40
эти деньги ушли на борьбу с бакланами!
Казанский
сегодня в 14:36
Будет небольшая дача у Виталия на берегу Дона)))
Foxes
сегодня в 14:34
Буду надеяться, что Виталика, в скором времени закроют.
juchok
сегодня в 14:34
распилили бабки,а строить небось даже не начали!
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