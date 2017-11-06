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Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»

сегодня, 16:09
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 Не начался

Президент РФС Виталий Мутко вновь заявил, что организация ничего не платила аргентинской стороне за товарищеский матч со сборной России. Тем не менее, в РФС надеются на получение прибыли от поединка.

«У звездных команд есть особые экономические требования, принимающая сторона отвечает за организацию. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет. Надеемся, что доходы от матча покроют расходы на организацию. Аргентинцы всем необходимым тут обеспечены, мы рады, что они выбрали наши города, для нас это важно с точки зрения их впечатлений от нашей страны».

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Казанский
сегодня в 16:15
Пусть Газпром тратит за матч Зенита со сборной Россией)))
Конебаклан
сегодня в 16:12
Витя канай отсюда и пускай все канают как ты)
Игорь Солнцев
сегодня в 16:11
Мутко торгует футболом.
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