Мутко: «Надеемся, что доходы от матча с Аргентиной покроют расходы на его организацию»

Президент РФС Виталий Мутко вновь заявил, что организация ничего не платила аргентинской стороне за товарищеский матч со сборной России. Тем не менее, в РФС надеются на получение прибыли от поединка.

«У звездных команд есть особые экономические требования, принимающая сторона отвечает за организацию. РФС никаких затрат на этот матч практически не понесет. Надеемся, что доходы от матча покроют расходы на организацию. Аргентинцы всем необходимым тут обеспечены, мы рады, что они выбрали наши города, для нас это важно с точки зрения их впечатлений от нашей страны».

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