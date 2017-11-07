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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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«Эвертон» предложил Эллардайсу 100 тыс. фунтов в неделю. Шекспир станет его помощником

сегодня, 10:28

Британские СМИ рассказали об условиях контракта, которые предложил «Эвертон» Сэму Эллардайсу во время переговоров. «Большой Сэм» будет зарабатывать 100 тысяч фунтов в неделю на посту главного тренера. «Ириски» желают, чтобы специалист продолжил тренировать команду и после завершения текущего сезона.

Кроме того сообщается, что к клубу может присоединиться бывший наставник «Лестера» Крэйг Шекспир, который предпочитает вернуться к более привычной должности ассистента. Он будет помогать Эллардайсу в работе с футболистами.

Напомним, что «Эвертон» был вынужден расстаться с Рональдом Куманом, под руководством которого клуб из Ливерпуля приблизился к зоне вылета.

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