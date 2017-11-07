Руководство «Вест Хэма» не даст Мойесу денег на крупные зимние трансферы

Дэвид Мойес столкнется с трудностями после того, как возглавит «Вест Хэм». «Молотобойцы» немало потратились в летнее межсезонье, и хотя трансферы не помогли коллективу укрепить позиции в Премьер-Лиге, зимой шотландский специалист не сможет рассчитывать на новые приобретения — разве что самые скромные.

Мойесу предстоит наладить работу команды и поработать с летними новичками — в частности, помочь улучшить результативность нападающему Чичарито. Трансфер мексиканца обошелся «Вест Хэму» в 16 млн фунтов.

Ожидается, что Мойес заключит с «молотобойцами» соглашение сроком на шесть месяцев.

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