«Челси» и «Манчестер Сити» поспорят за Муктара Диахаби

Согласно сообщениям прессы, «Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении защитника «Лиона» Муктара Диахаби. Утверждается, что главный тренер «Челси» Антонио Конте лично заинтересован в трансфере 20-летнего игрока. Учитывая тот факт, что в составе лондонской команды уже присутствуют французы в лице Н'Голо Канте и Тьему Бакайко, вполне вероятно, что Диахаби выберет именно «Челси». Напомним, что действующее соглашение Муктара Диахаби с «Лионом» рассчитано до 2022 года.

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