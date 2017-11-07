По версии итальянских источников, главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в ПСЖ. Утверждается, что нынешний наставник парижан Унаи Эмери покинет клуб по окончании сезона, если не выиграет Лигу чемпионов. Аллегри рассматривается как потенциальная замена испанскому тренеру. Помимо Аллегри, руководство ПСЖ также рассматривает на должность главного тренера наставников «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и «Челси» Антонио Конте.



Ранее сообщалось, что отношения между главным тренером ПСЖ Унаи Эмери и нападающим Неймаром становятся всё более натянутыми.

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