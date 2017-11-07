Спортдиректор «Ромы» и главный тренер провели беседу с Шиком после его интервью

Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи и главный тренер команды Эусебио Ди Франческо переговорили с нападающим Патриком Шиком после его резонансного интервью, в котором футболист заявил, что хотел бы в будущем перейти в еще более крупный клуб, где будут платить больше.

После этого Шик выступил в заявлением на своей страничке в соцсетях.

«Я счастлив быть в „Роме“ и никогда не думал об уходе. Делаю все возможное для возвращения на поле. Хочу сказать, что моя цель - отдавать ради „Ромы“ все силы. Forza Roma!»

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