Саньоль лишился должности в «Баварии», но остается на контракте у клуба

Французский специалист Вилли Саньоль по-прежнему остается на контракте у «Баварии», сообщают в Германии.

Саньоль приходил в клуб как помощник главного тренера Карло Анчелотти. СМИ сообщали, что после увольнения итальянца «Баварию» покинул и Саньоль. Француз действительно лишился своей должности, но его контракт, рассчитанный до 2019 года, пока продолжает действовать.

«Я все еще остаюсь сотрудником клуба, но не выполняю никаких функций», — сказал Саньоль.

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