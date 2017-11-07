Левандовски заплатил мошеннику 23,5 тысячи евро на лечение больного ребенка

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал жертвой мошенника. 29-летний форвард заплатил 23 561 евро на лечение больного польского ребенка, у которого был рак глаза. Позже выяснилось, что деньги присвоил себе мошенник. Впрочем, мошенника удалось найти. Он заявил, что вернет все средства футболисту.
Напомним, что Левандовски совсем недавно вернулся в строй после мышечного повреждения.
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Когда человек что-то делает от души,то он не ищет повода для отказа..Очень много разводил на таком тяжелом поле и если постоянно пробивать,то воемени на помощь не останется.
Когда человек что-то делает от души,то он не ищет повода для отказа..Очень много разводил на таком тяжелом поле и если постоянно пробивать,то воемени на помощь не останется.