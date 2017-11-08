Агент: «Джовинко не знает, что ещё нужно сделать, чтобы попасть в сборную Италии»

Андреа Д'Амико, агент итальянского форварда «Торонто» Себастьяна Джовинко, прокомментировал отсутствие своего клиента в списке игроков, вызванных Джампьеро Вентурой на стыковые матчи между сборными Италии и Швеции:

«Любой итальянский футболист надеется получить вызов в сборную, ведь это большая честь. О причинах невызова нужно спросить у тренера. Джовинко сказал, что не знает, что ещё можно сделать. Так что решение зависит от Вентуры».

Отметим, что в сезоне-2017 на счету Джовинко 17 голов и 6 результативных передачах в 27 матчах чемпионата МЛС.

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