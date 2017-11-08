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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
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15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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Товарищеские матчи. Сборные 2017
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Агент: «Джовинко не знает, что ещё нужно сделать, чтобы попасть в сборную Италии»

сегодня, 05:48

Андреа Д'Амико, агент итальянского форварда «Торонто» Себастьяна Джовинко, прокомментировал отсутствие своего клиента в списке игроков, вызванных Джампьеро Вентурой на стыковые матчи между сборными Италии и Швеции:

«Любой итальянский футболист надеется получить вызов в сборную, ведь это большая честь. О причинах невызова нужно спросить у тренера. Джовинко сказал, что не знает, что ещё можно сделать. Так что решение зависит от Вентуры».

Отметим, что в сезоне-2017 на счету Джовинко 17 голов и 6 результативных передачах в 27 матчах чемпионата МЛС.

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