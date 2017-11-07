Кан: «Хочется, чтобы тер Штеген при необходимости достойно заменил Нойера на ЧМ-2018»

Легендарный немецкий вратарь Оливер Кан надеется, что в случае необходимости голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген сможет достойно заменить Мануэля Нойера на чемпионате мира. Напомним, что страж ворот «Баварии» на данный момент травмирован.

«Традиционно у Германии очень сильные вратари, и я говорю не только о первом номере. Вспомните, в 2010 году на мундиале должен был играть Рене Адлер, но он получил травму, а Мануэль Нойер заменил его и сыграл просто сенсационно.

Хотелось бы, чтобы и Марк-Андре тер Штеген при необходимости также успешно мог подменить Нойера. При этом для меня Мануэль на данный момент - лучший вратарь мира, а кто хочет отказываться от лучшего?»

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