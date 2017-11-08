Джеррард: «Салах - однозначно лучший игрок „Ливерпуля“»

Легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард отдал должное полузащитнику «красных» Мохамеду Салаху, который в этом сезоне демонстрирует прекрасный футбол.

«Когда Салах только перешел в „Ливерпуль“, я, как и многие болельщики, не был до конца в нем уверен. Однако теперь надо отдать должное тренерскому штабу и скаутам, которые сделали на него ставку. В этом сезоне он однозначно является лучшим игроком „Ливерпуля“».

Салах в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

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