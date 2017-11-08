Джеррард: «Салах - однозначно лучший игрок „Ливерпуля“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
  • Главные новости
  • Все новости
22:35
Касильяс обошел Месси и Роналду в борьбе за приз Golden Foot16
20:36
Баскаков: «Карасев должен был удалить Вернблума, Васина и Ганчаренко»189
18:52
Денисов: «Прошу не поднимать больше тему моего вызова или невызова в сборную России»91
16:30
Роналду поспорил с одноклубниками, что сможет обогнать Месси и стать главным снайпером128
14:31
Мутко предложил отказаться от постройки отеля, на который уже потрачено 3,5 млрд рублей121
01:33
Антон Миранчук: «Путает ли Сёмин нас с братом? С ним такое бывает»0
01:15
Источник: «Слуцкий доработает в „Халле“ как минимум до конца сезона»3
00:57
Белоруков не сыграет с «Динамо» по условиям контракта1
00:54
Пасторе может сменить ПСЖ на «Интер»2
00:47
«Ренн» уволил Гуркюффа0
00:36
Антон Миранчук: «Вернблум знает, как ударить и как это ловко обыграть»6
00:27
Вратарь «Ромы» назвал своим кумиром Буффона2
00:22
Мотта вернулся в общую группу ПСЖ0
23:55
Матч «Лацио» – «Удинезе» перенесен на 24 января1
23:53
Спортдиректор «Ромы» и главный тренер провели беседу с Шиком после его интервью8
23:50
FA не будет наказывать Венгера за комментарии после матча с «Манчестер Сити»2
23:42
Корк получил дебютный вызов в сборную Англии0
23:39
Видаль безумной рабоной закрутил мяч в сетку из-за ворот6
23:23
Дебютный матч Мойеса в «Вест Хэме» станет для него 500-м в АПЛ1
23:23
Кан: «Хочется, чтобы тер Штеген при необходимости достойно заменил Нойера на ЧМ-2018»1
23:11
«Наполи» контактирует с Врсалько0
23:03
Уткин потроллил Новосельцева13
22:59
Кавани: «ПСЖ - это не только Кавани, Неймар и Мбаппе»1
22:57
«Барселона» и Серхи Роберто пока не могут договориться о новом контракте1
22:47
«Ференцварош» оштрафован из-за поножовщины на стадионе 1

Джеррард: «Салах - однозначно лучший игрок „Ливерпуля“»

сегодня, 00:15

Легендарный игрок «Ливерпуля» Стивен Джеррард отдал должное полузащитнику «красных» Мохамеду Салаху, который в этом сезоне демонстрирует прекрасный футбол.

«Когда Салах только перешел в „Ливерпуль“, я, как и многие болельщики, не был до конца в нем уверен. Однако теперь надо отдать должное тренерскому штабу и скаутам, которые сделали на него ставку. В этом сезоне он однозначно является лучшим игроком „Ливерпуля“».

Салах в текущем сезоне провел 17 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

Новый снайпер после Суареса в «Ливерпуле»?!

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100