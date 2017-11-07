Эвра - Пирло: «Единственный футболист с рукой вместо ноги»

Защитник «Марселя» Патрис Эвра прокомментировал слова полузащитника «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло о завершении игровой карьеры.
«Маэстро. Ты единственный футболист, с которыми я играл, у которого рука вместо ноги. Настоящий феномен», — написал Эвра в своем инстаграме.
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Ну, Эвра даёт в последнее время.
Ничего против Пирло не имею) Просто порадовал Эвра)
А, или Единственный футболист, у которого ноги не из жо-пы) Вот, так, наверное, правильно)))
Ну, Эвра даёт в последнее время.
Ничего против Пирло не имею) Просто порадовал Эвра)
А, или Единственный футболист, у которого ноги не из жо-пы) Вот, так, наверное, правильно)))
Но если вдуматься в то что он сказал, то на ум приходит образ типичного соккеровского барсука:)
Ахахахаха
Но если вдуматься в то что он сказал, то на ум приходит образ типичного соккеровского барсука:)
Ахахахаха