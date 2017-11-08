Пинилье грозит 6 матчей дисквалификации за разбитую фотокамеру корреспондента

Нападающий клуба «Универсидад де Чили» Маурисио Пинилья может получить до 6 матчей дисквалификации за инцидент, который произошел во время матча чемпионата Чили с «Сантьяго Вондерерс». Пинилья сломал фотокамеру одного из корреспондентов матча. Футболист, ранее выступавший в Европе, извинился за свое поведение в социальных сетях, но возмещать финансовый ущерб журналисту отказался. В ближайшее время его судьбу решит местный дисциплинарный комитет.
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