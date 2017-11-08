Пинилье грозит 6 матчей дисквалификации за разбитую фотокамеру корреспондента

Нападающий клуба «Универсидад де Чили» Маурисио Пинилья может получить до 6 матчей дисквалификации за инцидент, который произошел во время матча чемпионата Чили с «Сантьяго Вондерерс». Пинилья сломал фотокамеру одного из корреспондентов матча. Футболист, ранее выступавший в Европе, извинился за свое поведение в социальных сетях, но возмещать финансовый ущерб журналисту отказался. В ближайшее время его судьбу решит местный дисциплинарный комитет.

Por más que Pinilla sea un jugador MUY querido. No es razón para justificar el cagazo de la cámara. Debe responder porque lanza la cámara pic.twitter.com/vxM0mjbZzR — Tomás S Pardo Pérez (@TomasPardo) 7 ноября 2017 г.

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