Абрамович намерен вмешаться в конфликт Конте и Луиса

Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен лично разобраться в отношениях между наставником «синих» Антонио Конте и футболистами клуба, чтобы избежать раскола в команде, утверждает источник.

Напомним, защитник «Челси» Давид Луис не попал в заявку команды на матч 11-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:0). Конте заявил, что это решение было принято исключительно по тактическим соображениям, однако в прессе появилась информация о том, что причиной стал конфликт итальянского специалиста с бразильским игроком после поражения от «Ромы» в Лиге чемпионов (0:3).

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