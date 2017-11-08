Дзампарини: «Молюсь за „Наполи“ каждый день»

Президент «Палермо» Маурицио Дзампарини признался, что молится за «Наполи» каждый день.



«„Наполи“ выиграет Скудетто? Я молюсь за это каждый день. Очень надеюсь, что неаполитанский клуб наконец-то свергнет господство „Ювентуса“. Несмотря на мою дружбу с Мароттой, я хочу, чтобы „Наполи“ выиграл Серию А, потому что они играют в лучший футбол Италии».



Ранее Маурицио Дзампарини заявил, что является одним из самых честных функционеров в итальянском футболе.

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