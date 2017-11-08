Тите: «Франция претендует на победу на чемпионате мира»

Главный тренер сборной Бразилии Тите высоко оценил потенциал национальной команды Франции. По мнению Тите, «трехцветным» по силам выиграть грядущий чемпионат мира в России.

«Я вижу, что Франция очень сильна. Стоит глянуть только на нападение в лице Гризманна, Мбаппе и Ляказетта, чтобы понять - эта сборная претендент на победу на мундиале. Кроме того, у Франции есть сплав опыта и молодости. Более старшее поколение уже обладает необходимыми навыками и опытом, чтобы помочь молодежи».

И Франция, и Бразилия попали в первую корзину при жеребьевке группового этапа чемпионата мира.

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