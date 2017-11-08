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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
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Лёв: «Все хотят победить сборную Германии»

сегодня, 10:30

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России. Напомним, что Бундестим - действующий чемпион мира и победитель Кубка Конфедераций.

«Конечно, наша цель - финал чемпионата мира. Мы защищаем титул, мы выиграли Кубок Конфедераций, поэтому у нас не может быть другой цели. Германия выиграла все последние турниры, поэтому каждый хочет нас победить. 

Вероятно, в России будет более серьезная конкуренция, чем в Бразилии, так как там мы были немного в тени тех же хозяев турнира. Сейчас же всё внимание будет на Бундестим. Кроме того, некоторые сборные значительно добавили, например, Франция и Англия. Вы и без меня прекрасно знаете об этом.

Нас ожидает жесткая конкуренция, однако Германия приложит все усилия, чтобы дойти до финала».

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Все комментарии
Майкл59ru
сегодня в 10:40
Лёв прекрасно знает что в финале будет сборная Германии и .....пока это место всё ещё остаётся вакантным )
Palex
сегодня в 10:40
Хотят все,но не все могут.
drug01
сегодня в 10:33
Нам бы такие цели иметь?
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