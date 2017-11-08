Лёв: «Все хотят победить сборную Германии»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв поделился ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России. Напомним, что Бундестим - действующий чемпион мира и победитель Кубка Конфедераций.

«Конечно, наша цель - финал чемпионата мира. Мы защищаем титул, мы выиграли Кубок Конфедераций, поэтому у нас не может быть другой цели. Германия выиграла все последние турниры, поэтому каждый хочет нас победить.

Вероятно, в России будет более серьезная конкуренция, чем в Бразилии, так как там мы были немного в тени тех же хозяев турнира. Сейчас же всё внимание будет на Бундестим. Кроме того, некоторые сборные значительно добавили, например, Франция и Англия. Вы и без меня прекрасно знаете об этом.

Нас ожидает жесткая конкуренция, однако Германия приложит все усилия, чтобы дойти до финала».

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