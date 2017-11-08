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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
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Раш: «Было бы здорово увидеть Бэйла в „Ливерпуле“»

сегодня, 09:08

Бывший игрок «Ливерпуля» Иан Раш признался, что хотел бы увидеть в мерсисайдском клубе вингера «Реала» Гарета Бэйла, хотя и признал этот факт маловероятным.

«Бэйл - игрок мирового уровня, каждый клуб хотел бы заполучить его. Как валлиец, я хочу, чтобы Гарет получал стабильную игровую практику и в конечном итоге приносил пользу сборной. 

Любой английский клуб не отказался бы от Бэйла. Возможно, возвращение в „Тоттенхэм“ наиболее вероятно, хотя Гарета связывали слухи и с МЮ, где он бы мог стать частью сделки по Де Хеа

Конечно, я был бы рад видеть его в „Ливерпуле“, но это вряд ли случится. Хотя было бы здорово на это посмотреть».

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