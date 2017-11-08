Раш: «Было бы здорово увидеть Бэйла в „Ливерпуле“»

Бывший игрок «Ливерпуля» Иан Раш признался, что хотел бы увидеть в мерсисайдском клубе вингера «Реала» Гарета Бэйла, хотя и признал этот факт маловероятным.

«Бэйл - игрок мирового уровня, каждый клуб хотел бы заполучить его. Как валлиец, я хочу, чтобы Гарет получал стабильную игровую практику и в конечном итоге приносил пользу сборной.

Любой английский клуб не отказался бы от Бэйла. Возможно, возвращение в „Тоттенхэм“ наиболее вероятно, хотя Гарета связывали слухи и с МЮ, где он бы мог стать частью сделки по Де Хеа.

Конечно, я был бы рад видеть его в „Ливерпуле“, но это вряд ли случится. Хотя было бы здорово на это посмотреть».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте