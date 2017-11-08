Котти: «На данный момент Де Брюйне - лучший игрок в мире»

Бывший нападающий «Вест Хэма» Тони Котти заявил, что в данный момент считает полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брюйне лучшим игроком в мире.



«Я думаю, что в данный момент Де Брюйне - лучший игрок в мире. Я не говорю о том, что сделали Лионель Месси и Криштиану Роналду для своих клубов в целом, я говорю о нынешней форме. Мне кажется, что Кевин набрал просто восхитительную форму в этом сезоне».



Ранее Кевин Де Брюйне признался, что пытается подражать баскетболисту ЛеБрону Джеймсу.

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