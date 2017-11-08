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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
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Крукс: «Мората больше похож на чистокровного жеребца, чем на быка»

сегодня, 10:15

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарт Крукс считает, что нападающему «Челси» Альваро Морате нужно любыми способами избегать травм, только в таком случае у лондонского клуба будут возможности для борьбы за чемпионский титул.

«„Челси“ нужно обвернуть всего Морату ватой, чтобы тот смог закончить сезон без травм. Во время рождественских матчей игроки подвергнуться очень большим физическим нагрузкам, - это может сломать любого футболиста. Мне кажется, что Альваро больше похож на чистокровного жеребца, чем на быка».

Ранее Альваро Мората признался в верности «Челси». 

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RUSTY8
сегодня в 10:23
моратку троллят все кому не лень)))
парик хотел Лукаку, а Роман Аркадьич ему белое полено
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