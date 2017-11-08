Крукс: «Мората больше похож на чистокровного жеребца, чем на быка»

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарт Крукс считает, что нападающему «Челси» Альваро Морате нужно любыми способами избегать травм, только в таком случае у лондонского клуба будут возможности для борьбы за чемпионский титул.



«„Челси“ нужно обвернуть всего Морату ватой, чтобы тот смог закончить сезон без травм. Во время рождественских матчей игроки подвергнуться очень большим физическим нагрузкам, - это может сломать любого футболиста. Мне кажется, что Альваро больше похож на чистокровного жеребца, чем на быка».



Ранее Альваро Мората признался в верности «Челси».

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