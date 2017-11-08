Эмери пошел на уступки Неймару и сократил видеоразборы матчей

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, по сообщениям, пошел на уступки нападающему парижан Неймару и сократил свои видеоразборы матчей, которые бразилец считал слишком длинными и излишне подробными.

При этом отношения между игроком и тренером далеки от идеальных. Во время тренировок Неймар может себе позволить жестом или взглядом показать Эмери, что не хочет его слышать.

Ранее также сообщалось, что бразилец по своей инициативе решил не выходить на поле в матче чемпионата Франции с «Анже», поскольку разочарован уровнем местной лиги и низкой посещаемостью на матчах первенства.

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