Эмери пошел на уступки Неймару и сократил видеоразборы матчей

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 89’ Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 45’ Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
  • Главные новости
  • Все новости
13:24
На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов11
12:14
Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал в суд на полицию Испании70
11:49
В случае увольнения из «Халла» Слуцкий может перейти в «Челси»39
11:04
«Луч-Энергия» сменила директора5
10:44
Месси предложил «Барселоне» три альтернативы вместо Коутиньо26
13:39
Матюиди: «Погба и Эвра советовали мне перейти в „Ювентус“»0
13:29
Марио Фернандес: «Делаю всё, чтобы выйти на поле в матче с Аргентиной»3
13:22
Антон Миранчук: «Сборная России будет играть с Аргентиной на победу»7
13:15
Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»3
13:07
Для «Луч-Энергии» нашли спонсора7
12:57
Суарес: «Коутиньо - настоящий профессионал»1
12:37
Дзампарини: «Молюсь за „Наполи“ каждый день»1
12:28
Месси не вышел к болельщикам, собравшимся у отеля сборной Аргентины32
12:21
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Ливерпуля»3
12:04
Эмерсон решил выступать за сборную Италии7
11:56
Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе8
11:45
Болельщик «Торпедо»: «При Тукманове у клуба из собственности осталась сумка с формой»7
11:33
Котти: «На данный момент Де Брюйне - лучший игрок в мире»6
11:23
Президент «Бордо» побеседовал с игроками после четырех поражений в пяти матчах1
11:20
Чичарито: «Рад вызову в сборную, потому что в „Вест Хэме“ мне не дают играть»1
11:14
Президент ФНЛ: «Игрокам „Луча“ пообещали, что они забудут о проблемах»8
11:05
Бентеке вернулся в общую группу «Кристал Пэлас»1
10:53
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины, но будет работать на вечернем занятии8
10:34
Джо Гомес: «Мой вызов в сборную Англии стал для меня сюрпризом»2
10:30
Лёв: «Все хотят победить сборную Германии»4

Эмери пошел на уступки Неймару и сократил видеоразборы матчей

сегодня, 12:42

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери, по сообщениям, пошел на уступки нападающему парижан Неймару и сократил свои видеоразборы матчей, которые бразилец считал слишком длинными и излишне подробными.

При этом отношения между игроком и тренером далеки от идеальных. Во время тренировок Неймар может себе позволить жестом или взглядом показать Эмери, что не хочет его слышать.

Ранее также сообщалось, что бразилец по своей инициативе решил не выходить на поле в матче чемпионата Франции с «Анже», поскольку разочарован уровнем местной лиги и низкой посещаемостью на матчах первенства.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
311
сегодня в 13:36
Поплыл тренеришка!)
karasc1
сегодня в 13:29
Пнуть его, и все, кому он теперь нужен будет? Это инфекция, и ее нужно обходить стороной
vastudio
сегодня в 13:24
Пепеццц))))
Майкл59ru
сегодня в 13:12
Ну чего и следовало ожидать. Кто Неймар,а кто Эмери. Да и я вообще не удивлюсь что Эмери не сам пошел на уступки,а после вызова на ковер главными боссами ПСЖ. Так что теперь любому стало понятно,что в команде тренер это никто,пустое место и последнее слово постоянно будет за Неймаром. Потому что он приносит деньги,а не какой то там "тренеришка". И даже когда на смену Эмери придёт "особенный" всё останется по прежнему. Сами захотели открыть Ящик Пандоры,теперь пожинайте плоды )
lawr19730
сегодня в 13:10
Эмери тупорылый или боится место потерять. Магат-бы загнал этого петуха в глубокий дубль и пох.. на его типа звёздность .Гомик крашеный почувствовал волю.Скоро Эмери ему ноги будет брить)))
neomessi ответил RDeanW
сегодня в 13:08
RDeanW:
мда... барса из людей делает животных каких-то...
надеюсь он перейдет в народный клуб и покажет тоже самое )) и господин Федун пригласить Эмери, чтобы Неймар и Эмери подняли клуб с колен)
neomessi
сегодня в 13:06
Перес уже думает план перехвата!
Но шейхи его проста так не отпустят, лямов за 250 продадут.
VIPded
сегодня в 13:01
Устал ржать с новостей про опущенный пацаном ПСЖ... )))
cevin cigan
сегодня в 12:58
Вообще ахренел! Ну не нравится тебе видео обзоры,не ходи на них. Возможно кому то они необходимы(например молодым игрокам или защитникам)
773sergeytank
сегодня в 12:56
Очередная тряпка, а не тренер.
No problem
сегодня в 12:56
Многое о себе возомнил бразильский петушок.
А этот прогнулся...пес 30чий.
Лестер 13 рус
сегодня в 12:56
Чпокнуло Эмери руководство
Alex12357 ответил mat73
сегодня в 12:52
mat73:
Это называется - песец подкрался незаметно. Вопрос только, к кому? К Эмери или Неймару?
Я скажу только одно ,Перес только и ждёт чтобы НЕЙМАР сказал -ДА,а вот что будет с ПСЖ в случае если НЕЙМАР уйдёт -останется там где и было,даже Мбапе не поможет!
cannongun
сегодня в 12:50
прогнулся тренеришка
Болельщик за ФУТБОЛ ответил mat73
сегодня в 12:49
mat73:
Это называется - песец подкрался незаметно. Вопрос только, к кому? К Эмери или Неймару?
К обоим. Один наглеет, а второй не может поставить его на место
sir-5 ответил Морозовский
сегодня в 12:49
Морозовский:
В "Барсе" эта сучка крашена под лавкой сидел и фоткался на фоне Месси.
...на фоне левой гетры Леонтия.
Морозовский
сегодня в 12:48
В "Барсе" эта сучка крашена под лавкой сидел и фоткался на фоне Месси.
sir-5
сегодня в 12:47
Поплыл ,тренеришка...Так начинается развал команды,с покушения на единоначалие.
mat73
сегодня в 12:47
Это называется - песец подкрался незаметно. Вопрос только, к кому? К Эмери или Неймару?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:45
ВИДЕЛИ БЫ ВЫ КАК НА ПРОШЛОЙ ТРЕНИРОВКЕ НЕЙМАР КРИЧАЛ НА ЭМЕРИ,
ЧТО ТОТ СЛИШКОМ ТУГО ЗАВЯЗАЛ ЕМУ ШНУРКИ НА БУТСАХ И ПЛОХО ПОСТИРАЛ ГЕТРЫ !
RDeanW
сегодня в 12:45
мда... барса из людей делает животных каких-то...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100