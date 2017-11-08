Для «Луч-Энергии» нашли спонсора

Как сообщает источник, для владивостокского клуба «Луч-Энергия» нашелся спонсор, который покроет все задолженности перед игроками и персоналом.



«Нашли деньги на зарплаты и нашли спонсоров. Думаю, нужно вернуться в высшую лигу, а мы сделаем, что для этого нужно. Сделаем все, чтобы напрягов с деньгами не было. Будем строить хороший стадион. Рассматриваем варианты, где он должен появиться, есть предложение – на острове Русский. Ваша задача – играть», - заявил глава Приморского края Андрей Тарасенко.



Напомним, что сегодня у «Луч-Энергии» сменился директор клуба.

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