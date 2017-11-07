Более 22 тысяч зрителей увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове

В Саратове состоялась презентация кубка ЧМ-2018. На кубок пришли посмотреть 22 тысячи зрителей. Трофей прибыл в город 1 ноября и был доступен 2, а также с 4 по 6 ноября. Кроме того, кубок привозили в Саратовский государственный университет, ФОК «Юбилейный» и в ДЮСШ в Энгельсе.

Напомним, что официальная презентация кубка ЧМ-2018 состоится во время жеребьевки финальной части турнира 1 декабря 2017 года.

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