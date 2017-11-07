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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Более 22 тысяч зрителей увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове

сегодня, 22:00

В Саратове состоялась презентация кубка ЧМ-2018. На кубок пришли посмотреть 22 тысячи зрителей. Трофей прибыл в город 1 ноября и был доступен 2, а также с 4 по 6 ноября. Кроме того, кубок привозили в Саратовский государственный университет, ФОК «Юбилейный» и в ДЮСШ в Энгельсе.

Напомним, что официальная презентация кубка ЧМ-2018 состоится во время жеребьевки финальной части турнира 1 декабря 2017 года.

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Все комментарии
eaguar
сегодня в 22:31
Вот и хорошо .
Пусть по городам ездит кубок .
Foxes
сегодня в 22:04
Я служил, в Саратове, в учебке. Хороший город!
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