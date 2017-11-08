«Луч-Энергия» сменила директора

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что спортивный директор «Луч-Энергии» Евгений Стрижиченко назначен исполнительным директором клуба.



«Спортивный директор футбольного клуба „Луч-Энергия“ Евгений Стрижиченко возглавил приморский клуб. Решение о кадровых перестановках озвучено на встрече врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с работниками и игроками клуба в среду, 8 ноября. На этой должности он сменит Александра Голубчикова, который руководил клубом с 2015 года», - говорится в сообщении.



Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте